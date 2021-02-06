Всемирно известный врач Эмиль Фисталь – об испытании на себе вакцины против коронавируса: Чувствую себя нормально

Эмиль Фисталь полагает, что люди бояться прививаться из-за фейков о вакцине Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ), профессор Эмиль Фисталь одним из первых привился против ковида российской вакциной «Спутник V». Эмиль Яковлевич вакцинировался в 7-й больнице на Боссе.

- Иммунизация - залог будущего нашего края, - говорит он. - Мы почти год боремся с распространением коронавируса, достигли положительной динамки, но остановить инфицирование поможет ответственный подход каждого человека. Коллективный иммунитет получим после вакцинации 60-70 процентов жителей. И тогда вирус будет побежден.

После вакцинации Фисталь чувствует себя нормально.

- Надеюсь, что мой шаг послужит примером для остальных жителей, - сказал «КП» руководитель ИНВХ.

Эмиль Яковлевич во время войны каждый год прививался от гриппа. Он считает, что это ему и помогало не заразиться. Ведь он контактировал с пациентами и коллегами, которые переболели COVID-19.

Как сообщала «КП», в Республике прививочная кампания против коронавируса российской вакциной «Спутник V» началась 1 февраля. Сейчас работают десять прививочных пунктов в Донецке. В дальнейшем количество пунктов увеличится до тридцати восьми, они будут работать по всей Республике.

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