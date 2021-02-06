За неделю Украина больше 40 раз открывала огонь по ДНР

Обстрелами повреждены девять домостроений. Архивное фото Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За минувшую неделю украинская армия открывала огонь по населенным пунктам Республики более 40 раз. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Нарушая второй пункт дополнительных мер, противник совершил 42 огневые провокации, - заявил представитель оборонного ведомства.

Эдуард Басурин добавил, что ВСУ вели огонь на донецком и мариупольском направлениях. Под обстрел попали окрестности населенных пунктов Александровка, Еленовка, Сигнальное, Спартак, Яковлевка, Горловка, а также Коминтерново, Ленинское, Сосновское и Гнутово.

От огня противника пострадали двое мирных жителей - они получили ранения.

Были повреждены девять домов.

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Об этом сообщили в Народной милиции (подробнее)