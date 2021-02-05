Под Новотошковским на украинской мине подорвались два солдата ВСУ

Украинские военные продолжают минировать территорию. Фото: штаб ООС

Два военных ВСУ подорвались на украинской мине в окрестностях поселка Новотошковское. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В связи с беспорядочным минированием подконтрольной территории, отсутствием формуляров минных полей и несогласованностью действий командования 3 февраля в районе Новотошковского двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады подорвались на своей мине, ранее установленной своими же саперами, - рассказал Яков Осадчий.

Он уточнил, что в результате подрыва оба военных получили минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь Северодонецка. Командир бригады Войченко преподнес вышестоящему руководству потери как полученные в результате обстрела.

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