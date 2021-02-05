В Красном Луче спасатели достали из заполненного водой колодца просидевшую там 2 дня собаку. Фото: архив «КП»

В Красном Луче спасатели достали из заполненного водой трехметрового колодца собаку, просидевшую там около двух суток. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

Колодец на улице Вольного был на два метра заполнен водой. По словам жителей близлежащих домов, собака находилась в нем около двух суток.

- Чтобы собака не утонула, ей бросали ящики, на которых она с трудом держалась, поскольку весит около семи килограмм. Есть в таком положении животное, конечно, тоже не могло. И почему-то только на третьи сутки кто-то таки решил обратиться за помощью к профессионалам, - говорится в сообщении МЧС.

Спасательная операция заняла около пяти минут. Сотрудники МЧС спустились в колодец по лестнице-палке и вынесли обессиленное животное на поверхность. Ранее сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим.

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