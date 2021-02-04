Зеленский может лично приехать в Донбасс для проверки боеготовности украинской армии

Зеленский хочет вояжем в Донбасс поднять свой упавший рейтинг. Фото: ОПУ

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений вооруженных сил, дислоцированных в Донбассе. Видимо, таким способом Зеленский хочет поднять свой упавший рейтинг, а также проверить, сможет ли армия выполнить приказ по наступлению.

В регион уже прибыла инспекция в составе представителей офиса президента Украины (ОПУ), аппарата Совета нацбезопасности и обороны, а также Минобороны и МВД. По данным источников Народной милиции ЛНР, в штабе оперативно-тактической группировки «Север» ожидают приезда и самого Зеленского.

- Поэтому киевские силовики спешно обустраивают позиции ВСУ в районе Станицы Луганской, - заявил официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что Зеленского хотят отправить только на позиции 80-й десантно-штурмовой бригады, так как в 14-й, 59-й и 92-й бригадах обстановка намного плачевнее.

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