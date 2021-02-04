Желтый уровень опасности: В ДНР объявили штормовое предупреждение

В ДНР возвращается зима
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В последние дни теплая погода радовала жителей Республики. Однако уже с 5 февраля в ДНР возвращается зима. В МЧС объявили штормовое предупреждение – желтый уровень опасности.
- Ночью 4-5 февраля в ДНР и Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
С вечера 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидается понижение температурного фона на 10-12 градусов.
МЧС ДНР
Согласно международным стандартам, желтый цвет уровня опасности – это потенциально опасная погода и возможное создание неудобств для населения и функционирования хозяйственного комплекса.
Также ночью ожидается дождь. Утром столбик термометра опустится ниже нуля – возможен гололед на дорогах.
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