Желтый уровень опасности: В ДНР объявили штормовое предупреждение

В ДНР возвращается зима Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В последние дни теплая погода радовала жителей Республики. Однако уже с 5 февраля в ДНР возвращается зима. В МЧС объявили штормовое предупреждение – желтый уровень опасности.

- Ночью 4-5 февраля в ДНР и Донецке ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

С вечера 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидается понижение температурного фона на 10-12 градусов.

МЧС ДНР

Согласно международным стандартам, желтый цвет уровня опасности – это потенциально опасная погода и возможное создание неудобств для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Также ночью ожидается дождь. Утром столбик термометра опустится ниже нуля – возможен гололед на дорогах.

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