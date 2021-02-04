Когда жители ДНР будут работать и отдыхать в феврале

23 февраля - День защитника Отечества - будет выходным днем Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В этом году для жителей ДНР 23 февраля - День защитника Отечества - будет выходным днем. В связи с этим рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля. Об этом рассказали в Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде ДНР.

Отдыхать дончане будут три дня подряд — 21, 22 и 23 февраля, с воскресенья по вторник. Но перед этим им придется потрудиться целых шесть дней. С 15 по 20 февраля рабочая неделя будет на день больше - выходной день с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля.

Согласно трудовому законодательству, рабочий день перед праздником Дня защитника Отечества должен сократиться на 1 час, поэтому рабочий день в субботу 20 февраля будет сокращенным, как если это был бы предпраздничный понедельник 22 февраля.

Кстати, 15 февраля Православная церковь празднует Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Это большой Двунадесятый праздник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке вспоминают Моторолу

Сегодня легендарному комбату могло бы исполниться 38 лет (подробнее)