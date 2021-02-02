В Донецке вспоминают Моторолу

Арсен Павлов (Моторола) был убит в Донецке. Архивное фото
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня в Донецке вспоминают Героя ДНР, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола). В день рождения легендарного комбата Глава Республики Денис Пушилин возложил цветы к его могиле на столичном кладбище «Донецкое море». Об этом сообщили на официальном сайте руководителя Республики.
В день рождения Моторолы Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к его могиле. Фото: denis-pushilin.ru
- Арсен успел сделать многое - повел за собой бойцов на самые опасные участки боевых столкновений с противником, бесстрашно командовал «Спартой», получил звание Героя ДНР и стал легендой еще при жизни. Противник не сумел одолеть его на поле боя, но так боялся, что лишил жизни подлым способом - терактом, - отметил Глава ДНР.
В этот день лидер государства отдал дань памяти и другим защитникам ДНР - возложив цветы к могилам Михаила Толстых (позывной Гиви), Вячеслава Доценко и других бойцов, также покоящихся на Аллее Героев.
Напомним, Герой ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде жилого дома в городе Донецк. Боевой путь начинал в Славянске, принимал участие в обороне Дебальцево, Иловайска, а также боях за Донецкий аэропорт.
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Арсен Павлов (Моторола) был убит в Донецке. Архивное фото
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ