Денис Пушилин поручил разработать программу реабилитации медиков ДНР

Переболевшие коронавирусом медики часто возвращаются в «красную зону» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня, 4 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин провел расширенное селекторное совещание по вопросам состояния системы здравоохранения в период коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы ДНР.

Был поднят вопрос реабилитации жителей, перенесших ковид. Одним из таких учреждений является Республиканский центр профпатологии и реабилитации.

- Развернуто 96 коек для реабилитации. Сейчас в центре находится 56 человек. К нам переводят на продолжение лечения или уже на полную реабилитацию пациентов с отрицательными анализами на ковид, – сказала главврач учреждения Елена Ляшенко.

Она добавила, что в центре имеется большой спектр возможностей, в том числе для физиотерапевтического лечения.

Однако медучреждения с подобными услугами есть далеко не везде. Глава Республики поручил руководителю Минздрава Александру Оприщенко подготовить предложения по программе реабилитации медицинских работников.

- Переболевшие медики стараются быстрее вернуться в строй, что понятно, исходя из их побуждений. Но нам нужно беречь наших медиков, – сказал Денис Пушилин.

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