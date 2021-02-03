Под Горловкой ранен мирный житель

На место произошедшего выехали представители ДНР в СЦКК для фиксации последствий. Фото: Архив Представительства ЛНР в СЦКК

Киевские боевики вчера, 2 февраля, в очередной раз открыли огонь по поселку шахты 6/7, что находится на северо-западе Горловки. В результате был ранен мирный житель. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Иван Приходько.

— Попадание в жилой дом по улице Смирнова, 6. Ранен мирный житель. Поселок 6/7, — говорится в сообщении мэра.

Оперативная группа Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации об обстоятельствах и последствий обстрела.

Напомним, что вчера поступило срочное сообщение об очередном обстреле со стороны ВСУ. Армия Украины обстреляла Республику во время переговоров подгруппы по безопасности. В ходе обстрела были повреждены пять жилых домов.

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