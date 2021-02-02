В ДНР рассказали правду о смерти украинского морпеха

Морпех погиб в ходе разминирования местности при оборудовании новых окопов. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Киева погиб сегодня в результате подрыва при проведении инженерных работ в районе поселка Шумы, что между Дзержинском (Торецком) и Горловкой. Об этом рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

Как сообщалось ранее, украинская сторона попыталась списать боевую потерю на снайперов ДНР. Однако на заседании минской подгруппы по безопасности эту версию опроверг представитель Республики Алексей Никоноров.

- Морпехи дооборудовали свои огневые позиции в районе поселка Шумы. Произошел подрыв, из-за чего получил ранения, а после скончался украинский боевик, которому не смогли оказать своевременную помощь, - рассказал Никоноров.

Он подчеркнул, что характер полученных солдатом ранений опровергает версию украинской стороны. А также отметил, что работы по дооборудованию позиций, в ходе которых погиб киевский военнослужащий, велись в нарушение условий перемирия.

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