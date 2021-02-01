ВСУ за сутки три раза обстреляли ДНР

ВСУ за сутки три раза обстреляла ДНР

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР двадцать боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись окрестности Ленинского и Коминтерново, что на юге Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял 120-миллиметровые минометы калиб, гранатометы РПГ и СПГ.

Кроме того, были зафиксированы два нарушения условий дополнительных мер усиления и контроля перемирия. В частности, произошло два взрыва в районе подконтрольных Киеву Пескок и Водяного.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ шесть раз открывали огонь по ДНР.

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