Пожарные ДНР спасли в Дебальцево шестерых жителей

Пожар возник в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Фото: МЧС ЛНР

В Дебальцево спасатели пришли на помощь шестерым жителям во время пожара в многоэтажке. Об этом рассказали в пресс-центре МЧС Республики.

Пожар возник 30 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Ленина.

- Спасатели вывели по лестничному маршу на свежий воздух шестерых человек из разных квартир: женщин 1939, 1948, 1951, 1997 г.р.; мужчин 1969, 1994 г.р., - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь уничтожил ветошь и мебель на площади 20 квадратных метров, а также дверной блок. Поврежден оконный блок.

От МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 10 спасателей.

Всего за сутки в ДНР ликвидировано 6 пожаров: в Донецке – 4, в Макеевке – 1, в Дебальцево – 1.

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