Как не стать вечным пациентом – советы донецкого психотерапевта

Угроза коронавирусной инфекции увеличила число ипохондриков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переменчивая погода на Донбассе плюс к продолжающемуся распространяться коронавирусу дает неожиданный эффект. Даже психологически стабильные люди, заработав насморк после пребывания на пронзительном ветру в -20 или выйдя в зимней одежде в неожиданно грянувшие +4, начинают к себе прислушиваться. А с первым кашлем нет-нет, да и промелькнёт мысль – а не ОН ли это? Ну а если довелось заработать бронхит, то тревожным мыслям нет конца.

Наш эксперт, психолог, психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко рассказал, как сохранить психологическое здоровье в лихие времена бушующих ОРВИ, гриппа и ковида.

- Ипохондрия – чрезмерная озабоченность состоянием здоровья. Выглядит как восприятие любых ощущений проявлениями опасного и тяжелого заболевания.. Естественно, люди, психологически предрасположенные к ипохондрии, впадают в тревожное состояние еще быстрее и по меньшим поводам. Например, рядом в общественном транспорте сидел кашляющий мужчина без маски – и вот собственный «диагноз» уже сформулирован, - говорит Смирненко.

- Как – то в маршрутке я наблюдала, как мужчина средних лет всю дорогу протирал лицо водкой. Запах стоял отвратительный. Какой – то мужик не выдержал и крикнул ему: «Да прими ты вовнутрь уже наконец!». Как остаться во время эпидемий трезвомыслящим?

- Есть несколько несложных правил, которые помогут справиться с ипохондрией, если она не достигла стадии психического заболевания, конечно.

Во-первых, постарайтесь успокоится, даже если те или иные ощущения в теле тревожат. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом ненадолго задержите дыхание. Можно скачать в интернете и прослушать запись формул аутотренинга: мои ноги (руки) тяжелые, все мое тело расслаблено и т.п.

Немного успокоившись, соберите факты и выпишите их на бумаге. Моя температура тела…., артериальное давление…., пульс…., есть ли кашель, насморк и т.п. Не надо заходить в интернет и вбивать в поисковую систему результаты! В Сети можно диагнозы на все случаи жизни, в том числе несуществующие. Диагноз ставит только лечащий врач, все остальное не более, чем предположение.

Прогулки на свежем воздухе сродни антидепрессантам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Валерьянка поможет?

- Если температура, давление находятся примерно в пределах Вашей индивидуальной нормы, можно принять легкое успокоительное. Задайте себе несколько простых вопросов. Чихаю я из-за болезни или пора пыль в доме убрать? А если только что была уборка, не пользовались ли дешевыми средствами, например, для чистки мебели? От некоторых бывает и чихать начинают, и голова болит. В этом случае надо хорошо проветрить помещение. В силу валерьянки при ипохондрии я не очень верю. Увы, у нас без рецептов не продают препараты, которые реально работают. Но поискать легкие успокоительные все же можно.

- Когда нужно обращаться к врачу?

- Если простые логические вопросы не помогают объяснить болезненное состояние, дорога вам лежит к терапевту. Но ни в коем случае ни к соседке, которая все из телевизора знает, гадалке и т.п. Реальную проблему со здоровьем они не решат, а вот тревогу усилят непременно. Если тревожные мысли не оставляют, а четких физических симптомов нет, то с визитом к врачу не затягивайте. Можно обратить к психологу или психотерапевту. Выбирайте специалиста с хорошей репутацией и будьте готовы сходить как минимум на 2-3 консультации. Повышение качества жизни стоит потраченного времени и денег.

- Какие доступные меры наиболее эффективны?

- В питании нужно акцент делается на свежие фрукты и овощи, нежирное мясо и рыбу.

Если мало бываете на воздухе (а гулять по морозу или слякоти не всем комфортно), а питаетесь однообразно, можно пропить поливитамины. Пища разнообразная и вы гуляете хотя бы 20 минут в день - можно обойтись без них.

Кстати, помните, что физическая активность – даже обычная ходьба по улице – по ряду исследований также эффективна, как антидепрессант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В республиках Донбасса ожидают начало вакцинации от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» поступит в республики уже в ближайшие дни (подробнее)