За неполный месяц в ДНР родились 263 мальчика и 255 девочек

В Республике за 27 дней родились 518 детей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Министерства юстиции ДНР сообщили что с 1 по 27 января в Республике родились 518 малышей.

- Из них 263 мальчика и 255 девочек, - сказали в Минюсте.

Кстати, мальчики были в «лидерах» и в прошлом году. За год территориальными отделами ЗАГС было составлено 8678 записей актов о рождении. В Республике появились на свет 4533 мальчика и 4145 девочек. Наиболее популярными именами среди детей были: Максим, Александр, Артем, Никита, Иван, Михаил, Даниил, Дмитрий, София, Анастасия, Мария, Анна, Вероника, Дарья, Полина, Милана, Виктория.

Также в прошлом году в ДНР оформила брак 4121 супружеская пара. А за неполный месяц в 2021 году сделана 271 запись акта о браке.

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