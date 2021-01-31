В ближайшее время будет организована вакцинация в Республике Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 31 января, в Донецк привезли первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Прибыла российская вакцина «Спутник V», - сказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко расскажет, как будет организована вакцинация в Республике.

Напомним, производство вакцины от COVID-19 в России началось летом прошлого года. Она была зарегистрирована 11 августа, став первой в мире вакциной от нового коронавируса. Препарат получил название «Спутник V», он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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