В республиках Донбасса ожидают начало вакцинации от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» поступит в республики уже в ближайшие дни Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в Донецкой Народной Республике 30-31 января. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Прибытие российской вакцины «Спутник V» ожидается в эти выходные, - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в первую очередь пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса смогут отдельные категории граждан - те, которые особо подвержены риску инфицирования. Это медики, сотрудники сферы образования, работники соцсферы и силовых ведомств. Однако позже стало известно, что пройти вакцинацию смогут все желающие.

- В Республику будет доставлено достаточное количество вакцины, что позволит иммунизировать население не только из группы повышенного риска, но и всех желающих, – заявил руководитель Минздрава Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко.

Минздрав опубликовал перечень пунктов (32 пункта) вакцинации от Сovid-19 на своем официальном сайте. Большинство из них (17 пунктов) разместят на базе лечебных учреждений города Донецка. 6 оснастят в Макеевке. 3 в Горловке. 2 в Енакиево. По одному - в Шахтерске, Торезе, Новоазовском и Амвросиевском районах.

Как записаться на вакцинацию – пока не сообщается. Вероятнее всего, в ближайшее время Минздрав даст разъяснения, после которых появятся ответы на интересующие население вопросы.

Однако уже сейчас на официальном сайте ведомства есть немало информации о самой вакцине, показаниям и противопоказаниям к ее применению. Также на сайте опубликован алгоритм вакцинации.

В Луганской Народной Республике также ожидают вакцину в ближайшее время. Заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова заявила, что уже сейчас проводится обучение медицинского персонала, который будет привлекаться к иммунизации населения.

Эпидемиолог добавила, что каждый, кто будет прививаться, должен пройти тщательное медицинское освидетельствование. За теми, кто получит прививку, будет организовано медицинское наблюдение.

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