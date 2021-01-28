В школах ЛНР увеличили количество часов на изучение русского языка и литературы. Фото: архив «КП»

В школах ЛНР увеличили количество часов на изучение русского языка и литературы. Об этом на форуме «Русский Донбасс» в Донецке сообщила ректор Луганского педагогического университета, депутат Народного Совета ЛНР, кандидат филологических наук Жанна Марфина.

- Сегодня в Народных Республиках делается все для того, чтобы русский язык как неотъемлемая часть нашей культуры сохранялся и развивался. Министерство образования и науки ЛНР в базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год увеличило количество часов для изучения русского языка и литературы, введены программы углубленного изучения русского языка и литературы, осуществляется профессиональная переподготовка педагогов по программе «Русский язык и литература», - рассказала Жанна Марфина.

Форум «Русский Донбасс» пройдет в Донецке с 28 по 29 января. На нем будет принята доктрина государственной политики Республик Донбасса.

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