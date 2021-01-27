Обстрелы ДНР: Боевики ВСУ четыре раза нарушили «перемирие» за прошедшие сутки

Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику в ежедневной сводке. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрелами оказались населенные пункты ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Яковлевка, Коминтерново, — говорится в сообщении.

В Представительстве уточнили, что противник использовал гранатометы разного типа и стрелковое оружие. Всего было выпущено девять единиц боеприпасов.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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