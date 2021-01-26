В Мариуполе националисты угрожают владелице ветклиники за скидки для русскоговорящих

Владелице ветклиники угрожают за скидки для русскоговорящих. Фото: Сайт Мариуполя

Очередной конфликт разгорелся в Мариуполе из-за языкового вопроса. Владелица одной из ветеринарных клиник предложила русскоговорящим клиентам скидку на обслуживание. Накануне этого на Украине приняли скандальный закон, который заставляет перейти всю сферу обслуживания на украинский язык.

- По четным числам каждого месяца, при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке, скидка на все виды услуг 50 процентов. Акция бессрочная, - написала мариупольчанка в социальной сети «Фейсбук».

В комментарии тут же «прибежали» радикалы с угрозами. Женщина не побоялась ответить, что ей приятнее и удобнее разговаривать на родном русском языке.

Позже стало известно, что националисты написали угрозы на украинском языке на здании клиники. Среди них: «Останнє попередження» - в переводе на русский - «последнее предупреждение». Женщина обратилась в полицию.

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