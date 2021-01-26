Украинские военные наносят точечные удары на линии фронта

Обстановка на линии соприкосновения накаляется с каждым днем. ФОТО: Штаб ООС

Украина вернулась к любимому методу войны – точечным ударам. Как сообщает Представительство ДНР в СЦКК, 23 января в 11:40 с ударного беспилотника неизвестного типа был сброшен боеприпас. Погиб один защитник Республики. Удар был нанесен по позициям ДНР в районе поселка Старомихайловка. За годы войны поселок полностью разрушен обстрелами ВСУ.

Двумя днями ранее последовал коротки минометный налет ВСУ, под который попали Старомихайловка, Заиченко, Октябрь, Безыменное, Саханка. Потери среди военнослужащих ДНР – убитый и раненый.

- Эскалация конфликта наблюдается по всей линии фронта и именно по вине украинской стороны, - сообщает МИД ДНР.

Из-за обстрелов были приостановлены работы на ветке газопровода «Марьинка – Красногоровка».

- Эта тактика особенно любима украискими командирами, - утверждает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - За годы войны стало ясно, что международное сообщество закрывает глаза на точечные атаки. А украинские военные получают награды, премиальные и звания. Ситуация на фронте будет ухудшаться и дальше, но о полноценном наступлении ВСУ говорить рано.

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