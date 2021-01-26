«Опасно для мирных жителей!» Боевики из 92-й бригады ВСУ установили мины прямо на дороге в Золотое

Украинские военные продолжают устанавливать мины в местах, где могут передвигаться мирные жители. Фото: СММ ОБСЕ

Военнослужащие из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили семь противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги, ведущей к населенному пункту Золотое-4. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Такие действия киевских силовиков ставят под угрозу передвижение мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - отметили в НМ ЛНР.

Кстати, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что с 1 сентября 2020 года на украинских минах подорвались более 20 военнослужащих ВСУ, а также 12 мирных жителей Донбасса.

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