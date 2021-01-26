ДНР снова призывает Украину обсудить вопрос обострения обстановки в Донбассе

Украинская армия нарастила мощь обстрелов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ДНР направила Украине предложение провести видеоконференцию представителей обеих сторон конфликта в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

- Направлено уведомление с конкретными предложениями по техническим деталям и порядку проведения видеоконференции на уровне СЦКК в действующем составе при возможном участии СММ ОБСЕ, – отметили в представительстве.

Там надеются, что такой формат взаимодействия послужит рычагом для разблокировки работы координационного механизма по контролю соблюдения перемирия. А также поможет достичь конкретных результатов в обеспечении безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ и других мероприятий вблизи линии соприкосновения.

Напомним, что в последние дни обстановка в Донбассе резко обострилась. Украинская армия нарастила мощь обстрелов. Гибнут защитники ДНР. Прошедшая 25 января внеочередная видеоконференция подгруппы по безопасности ТКГ не привела к положительным результатам.

Складывается впечатление, что Киев сознательно провоцирует ДНР на открытие ответного огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родион Мирошник об обострении в Донбассе: Зеленский уже наигрался в «самое длинное перемирие»

Представитель ЛНР прокомментировал внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы (подробнее)