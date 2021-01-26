Родион Мирошник об обострении в Донбассе: Зеленский уже наигрался в «самое длинное перемирие»

Украинские военные массированно обстреливают ДНР и ЛНР, но при этом утверждают, что не… стреляют. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Состоявшееся 25 января внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы не принесло ожидаемых результатов.

- Зеленский уже наигрался в «самое длинное перемирие», можно возобновлять военные действия. И гарантий, что этого не будет вам никто не даст. Скорее наоборот! - считает представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

Он обращает внимание, что от прошедшей видеоконференции мало кто ждал серьезных результатов. Это больше знак и маркер, что как такового режима прекращения огня (РПО) на Донбассе уже нет. На самом деле это не режим «тишины», когда жилые районы обстреливают из минометов 120 мм и когда с ударных дронов убивают защитников Республик. Когда в сутки фиксируется по 5-7 обстрелов. Это видит и фиксирует СММ ОБСЕ, но после очередного заседания Контактной группы, в первых сроках заявляет о том, что хорошо ли, плохо ли, но режим тишины соблюдается.

- Приезжает председатель ОБСЕ и благодарит Киев за то, что режим соблюдается. Это ли не игра в слепого и непонимающего?! – подчеркивает Мирошник.

Он уверен, что механизма верификации и расследования нарушений РПО сегодня нет. Проверить реальность и провести расследование нарушения невозможно. В эти зоны просто нет доступа, а ОБСЕ гибель военнослужащих не фиксирует. Мандат у миссии не тот.

Представитель Украины глядя глаза в глаза заявляет, что обстрелов не было, а гибель военного Народной милиции ДНР - это фальсификация. И что свои же гарантии безопасности, данные всего несколько дней назад для ремонта ГРС «Марьинка - Красногоровка» ВСУ тоже не нарушали.

- Только прилеты есть, разрушения есть, и погибший парень, тоже есть. А вот желания сделать ситуацию прозрачной во избежание новых столкновений – нет, - делает вывод представитель ЛНР.

Кстати, вчера после завершения видеоконференции украинские военные обстреляли из пушек БМП-1 Еленовку – поселок, который находится на юге от Донецка. А сегодня утром попало под гранатометный обстрел село Яковлевка на северной окраине столицы ДНР.

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