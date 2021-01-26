Футболистов «Мариуполя» националисты обвинили в «зраде» за то, что те поселились в «копии Кремля»

В турецком отеле есть даже реплика храма Василия Блаженного. Фото: kremlinpalace.asteriahotels.com

Украинские националисты обвинили в «зраде» (предательстве) футболистов клуба «Мариуполь» только за то, что они поселились на сборах в отеле, который является копией московского Кремля. Руководство клуба вынуждено было оправдываться.

- Уважаемые, не там «зраду» увидели. «Газпром» с 2018-го по 2021-й – спонсор Лиги чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим клубам теперь не играть в ЛЧ после этого? – заявил вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин.

Выбор гостиницы он объяснил удобством проживания, наличием трех тренировочных полей с натуральным газоном и современного тренажерного зала.

Впрочем, вряд ли «свидомых» (сознательных украинцев, какими они себя считают) устроят эти оправдания.

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