Погода в Донецке: 26 января ночью пойдет дождь, но к утру он уже закончится

26 января будет малооблачно и возможны сильные порывы ветра Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 26 января облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью пойдет сильный дождь, но утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов. По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается усиление скорости ветра до 11 метров в секунду. Дуть ветер будет в южном или юго-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 26 января почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу. Если около него был туманный круг, ожидали метели. Также можно прислушиваться к лесу и наблюдать за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго; шумит – вскоре будут снег и оттепель. Когда кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.

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