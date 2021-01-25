ЕГЭ впервые пройдет на территории ДНР

ЕГЭ – основная форма вступительных испытаний в вузы РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Впервые учащиеся Донецкой Народной Республике смогут сдать Единый государственный экзамен, не выезжая на территорию Российской Федерации. Об этом сегодня сообщила начальник Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.
— Был проведен предварительный расчет финансирования на организацию и проведение ЕГЭ, в том числе на техническое оснащение аудиторий, на системы видеонаблюдения, дооборудование пунктов проведения экзамена, организацию доставки экзаменационных материалов, обеспечение каналов связи и обучение сотрудников, — рассказала Волкова.
Согласно предварительной информации Рособрнадзор готов провести ЕГЭ в следующих образовательных учреждениях:
— МОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка»,
— МОУ «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки»,
— МОУ города Горловки «Лицей № 14 «Лидер»»,
— Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского».
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