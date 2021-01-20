ГИА в ДНР 2021: новые требования для сдачи выпускных экзаменов

В 2021 году существенным изменениям подверглись контрольные измерительные материалы по учебным предметам, вынесенным на экзамен Фото: Артем КИЛЬКИН

ГИА в ДНР в 2021 году будет максимально соответствовать аналогичному экзамену в России, то есть ЕГЭ. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на слова начальника Республиканской службы по контрю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкова.

— Контрольные измерительные материалы государственной итоговой аттестации будут максимально приближены к контрольным измерительным материалам Единого государственного экзамена, как по структуре, так и по содержанию, — рассказала Волкова.

Связано это с тем, что школы ДНР полностью перешли на российские государственные образовательные стандарты.

В этом году преподавателей и выпускников ждет несколько нововведений. К ним относятся изменения во времени проведения экзамена, новый формат ГИА по русскому языку, написание специального пропускного сочинения.

Кроме того, выпускной экзамен будет переименован. Теперь в ДНР ежегодно будут сдавать «Единый республиканский экзамен» (ЕРЭ).

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