Студентка из Луганска стала победительницей международного конкурса музыкантов на Кипре

Девушка исполнила на фортепиано произведения Бетховена и Рахманинова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студентка первого курса кафедры фортепиано Луганской государственной академии культуры и искусства имени М. Матусовского Валерия Меркулова представляла Республику на VI Международном конкурсе музыкантов на Кипре. Она стала победительницей в своей номинации «Фортепиано соло» и получила диплом первой степени. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проходил дистанционно. От участников требовалось записать видео со своим выступлением, а после отправить на рассмотрение жюри.

— Валерия Меркулова представила на турнире видео своего исполнения Сонаты соч.2 №3 (I часть) Людвига ван Бетховена и Этюд-картину соч.33 №6 «Метель» Сергея Рахманинова, — уточнили в пресс-службе.

В мастерстве игры на фортепиано девушка обошла молодых музыкантов из России, Японии, США, Кыргызстана и Молдовы.

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