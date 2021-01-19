Впервые в заседании политической группы Контактной группы по Донбассу приняли участие представители общественности от ДНР и ЛНР. Их присутствие вызвало бурные эмоции с украинской стороны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ЛНР.- В заседании подгруппы участвовали общественные эксперты от ЛНР и ДНР. В ответ украинская делегация развела бурную дискуссию, чем намеренно препятствовала рассмотрению вопросов политического урегулирования, - рассказали в ведомстве.В результате больше часа дипломаты были вынуждены потратить на беспредметный разговор.- Благодаря невероятным усилиям и терпению координатора все же удалось перейти к обсуждению повестки дня, - сообщили в МИД.Читайте такжеПризнать или обстрелять? Стали известны подробности «плана Б» Зеленского относительно ДонбассаКонфликт в Донбассе вскоре пойдет на восьмой виток, а разрешения его пока не видно (подробнее)