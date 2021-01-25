Пожар на складе ГМС в Луганске: МЧС боролись с огнем почти семь часов

Жертв и пострадавших во время ликвидации опасности удалось избежать. Фото: Архив МЧС ДНР

Пять пожарных бригад и шесть с половиной часов понадобилось для того, чтобы устранить опасность на месте загоревшегося вчера в Луганске склада с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Пожар был ликвидирован в 20:08. Огнем уничтожено складское помещение на площади 880 метров квадратных, перекрытие на площади 400 квадратных метров, верхняя часть кирпичной кладки на площади 100 квадратных метров, повреждена пристройка на площади 120 метров квадратных, — говорится в сообщении.

В МЧС пока не знают, что стало причиной возгорания на складе. Эта информация уточняется. Также подсчитывается сумма убытка и спасенного имущества.

Как сообщили в ведомстве, во время ликвидации пожара никто не пострадал.

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