В Луганске горит склад с горючими материалами

Дым от пожара виднеется далеко за пределами города. Фото: МЧС ЛНР

В Луганске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, расположенный в 11-м Лутугинском проезде. Об этом сообщает Луганский информцентр со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

На место происшествия уже выехали пожарные расчеты. Причина возгорания и нанесенный ущерб пока неизвестны.

Напомним, вчера крупный пожар случился на территории Енакиевского металлургического завода в ДНР. Огонь разгорелся в одном из цехов предприятия и уничтожил электродвигатель мощностью 1300 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- 23 января случился пожар в агломерационном цехе филиала №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис», - сказано в сообщении.

В тушении огня были задействованы 31 спасатель и 9 единиц спецтехники.

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