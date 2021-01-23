За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2488 человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2488 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2003 человека, - сообщает Минздрав.

За сутки медки зарегистрировали в Республике два летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии в ЛНР от новой инфекции умерли 212 человек.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы

Об этом сообщает Народная милиция (подробнее)