В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Фото: Егор ПЕЛЕПЕНКО
Украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые районы Счастья и Золотого-1. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.
- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ отмечено нахождение одного бронетранспортера в жилом районе Золотого-1. В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ – одного БТР-80 и двух боевых бронированных машин в хозпостройке на окраине Счастья, - говорится в сообщении УНМ.
Размещение украинскими силовиками вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Эти факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 22 января 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ситуация складывается критическая»: В ДНР заявили о новом витке эскалации в Донбассе
Вчера вечером украинские военные на протяжении двух часов с трех направлений вели огонь по селам Республики (подробнее)