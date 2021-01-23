В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Фото: Егор ПЕЛЕПЕНКО

Украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые районы Счастья и Золотого-1. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ отмечено нахождение одного бронетранспортера в жилом районе Золотого-1. В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ – одного БТР-80 и двух боевых бронированных машин в хозпостройке на окраине Счастья, - говорится в сообщении УНМ.

Размещение украинскими силовиками вооружений и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Эти факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 22 января 2021 года.

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