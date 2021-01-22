«Ситуация складывается критическая»: В ДНР заявили о новом витке эскалации в Донбассе

Руслан Якубов заявил, что представительством ДНР в СЦКК было направлено официальное уведомление в адрес СММ ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские военные продолжают нарушать перемирие в Донбассе. В последние дни ситуация усугубилась. В результате обстрелов погиб один защитник Республики. Еще один получил тяжелые ранения.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил о новом витке эскалации в Донбассе.

- Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных, - заявил сегодня Якубов.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что накануне вечером ВФУ на протяжении двух часов с трех направлений вели огонь по селам Заиченко, Октябрь, Безыменное, Саханка. Для обстрелов боевики применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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