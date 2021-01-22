ВСУ нанесли минометный удар по ДНР

ВСУ выпустили 64 боеприпаса. Фото: Штаб "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

– Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 64 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что для обстрелов территории Республики киевские силовики применяли 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Под огнем оказались окрестности сел Октябрь, Заиченко, Саханка и Безымянное – на мариупольском направлении, а также район поселка Старомихайловка – на донецком направлении.

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