Стало известно о гибели бойца ДНР из-за разрыва мины, сброшенной с украинского беспилотника. Фото: УНМ Республики

Военнослужащий ДНР погиб из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на западе Донецка. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 11.40 вооруженные формирования Украины, используя специальный беспилотник, нанесли удар по позициям Народной милиции в районе Старомихайловки. В результате погиб защитник нашей Республики, - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

В ведомстве добавили, что ситуация на линии соприкосновения с каждым днем ухудшается.

- Призываем украинскую сторону прекратить вооруженные провокации, иначе мы будем вынуждены дать адекватный симметричный ответ, - предупредили в СЦКК.

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Об этом сообщает Народная милиция (подробнее)