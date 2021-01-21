В Донецке ограничат движение транспорта в районе Боссе

22 января на Боссе дончане принесут цветы к месту гибели соотечественников
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецке движение транспорта 22 января будет перекрыто в районе Боссе в связи с годовщиной его обстрела ВСУ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР.
Ориентировочно с 8:30 до 11:30 планируется перекрытие движения транспорта по следующим улицам:
- ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;
- ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;
- ул. Пухова на участке от ул.Одесской до ул. Куприна.
Тем временем, движение маршруток № № 37, 51, 53, 79, 80 и других, проходящих по указанным участкам улиц, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов.
Транспорт, работающий на городском маршруте № 17, будет двигаться от центра города до ДС «Ул. Туполева» и обратно по пр. Ленинскому.
Работа троллейбусов на улице Куприна, трамваев № 3 и автобусов №50 будет приостановлена.
Утренние рейсы по маршруту автобуса №50 будут выполнены:
- от остановочного пункта «Ул. Бучмы» в 05 час. 46 мин., в 07 час. 01 мин.;
- от диспетчерской станции «Центр» в 06 час. 23 мин.
Напомним, что 22 января 2015 года ВСУ обстреляли остановку транспорта на Боссе. Погибли 8 человек, 26 получили ранения.
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