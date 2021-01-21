В Старомихайловке на окраине Донецка повреждены два дома после обстрела из минометов и гранатометов

По Старомихайловке украинские каратели стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 января, днем украинские войска открыли огонь из минометов и гранатометов по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 11:15 было выпущено три мины калибром 120 мм, 15 гранат из АГС и три гранаты из СПГ. Также зафиксировано 20 выстрелов из пушки БМП-2, — говорится в сообщении.

В результате обстрела в поселке повреждены жилые дома №22 и 32 на улице Чкалова. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Народной милиции ДНР, огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки – с позиций 3-го механизированного батальона 28-й бригады ВСУ.

Отметим, что сегодня должна состояться видеоконференция Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Кстати, вчера обстрелам подверглись на донецком направлении окрестности села Веселое, а на мариупольском — районы поселка Родниково и села Коминтерново. ВСУ применяли гранатометы и стрелковое оружие.

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