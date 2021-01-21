Глава ОБСЕ не советует Украине решать проблему Донбасса по «карабахскому сценарию»

Анн Линде собирается быть активным посредником в урегулировании конфликта в Донбассе. Фото: facebook.com/annlindepolitiker

В среду, 20 января, новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде побывала в Донбассе. Встречалась только с представителями украинской стороны. Проигнорировала приглашение министров иностранных дел ДНР и ЛНР приехать Донецк и Луганск. Поэтому до руководителя ОБСЕ была доведена позиция и оценка только одной стороны конфликта.

От МИД республик Донбасса в адрес Анн Линде были направлены письма с приглашением посетить ДНР и ЛНР и лично ознакомиться с ситуацией, в том числе на линии соприкосновения. Там особенно заметно, как Украина «соблюдает перемирие». Ведь только на Крещение - в день приезда главы ОБСЕ на Украину – украинская армия семь раз обстреляла территорию ДНР.

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова выразила надежду, что новый председатель ОБСЕ не допустит ситуации монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины.

- Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе, – подчеркнула Никонорова.

Но председатель ОБСЕ во время поездки в Донбасс слушала только главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, руководителей подконтрольных Киеву администраций Донецкой и Луганской областей Павла Кириленко и Сергея Гайдая. И даже и.о. командующего украинскими войсками в Донбассе Виктора Ганущака.

В Донбассе глава ОБСЕ встречалась только с представителями украинской стороны. Фото: ДонОГА

Впрочем, Анн Линде, «поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины», все-таки отметила, что миссия ОБСЕ будет способствовать налаживанию диалога. При этом она не считает конфликт в Донбассе замороженным. Ведь Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти решения.

Но самое главное – председатель ОБСЕ остудила некоторые горячие головы в Киеве. Когда представители украинской прессы спросили о возможности «карабахского сценария» возврата территорий, то последовал ответ – нет.

- Потому что насильно устойчивый мир не установить, – объяснила Анн Линде.

Она отметила, что по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения.

Увы, нет его и между участниками конфликта в Донбассе. Как нет самого мира, а война длится почти семь лет. Киев отказывается вести диалог с представителями ДНР и ЛНР, выполнять политическую часть Минских соглашений. Украина наращивает наступательную мощь своей армии. Даже не скрывает, что американские инструкторы учат подразделения ВСУ штурмовать города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жест милосердия: Республики Донбасса в одностороннем порядке передадут Украине удерживаемых лиц

Передача пройдет при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука (подробнее)