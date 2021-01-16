ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли при посредничестве главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне ряд удерживаемых лиц. Об этом говорится в совместном заявлении полпредов ЛНР и ДНР на Минских переговорах Владислава Дейнего и Натальи Никоноровой.- Руководство ДНР и ЛНР приняли решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом, - говорится в заявлении.ПЕРЕДАДУТ ЖЕНЩИН И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙВ эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.- Такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников - Крещения Господнего. Этот день является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия, - отметили полпреды Республик.Они подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский начинает очередной год с заявлений, которые шокируют своей лживостью и циничностью. В особенности возмутительным является, что откровенную дезинформацию президент транслирует мировому сообществу, в частности лидерам стран-гарантов Минских соглашений.При этом положение дел в Донбассе не изменилось. Режим прекращения огня Киевом ни «в целом», как об этом заявляют украинские власти, ни в частности не соблюдается. С момента, когда украинская сторона дезавуировала меры по усилению и контролю режима прекращения огня, ВСУ регулярно проводят обстрелы территории республик. Гибнут военнослужащие, получают ранения мирные жители, разрушаются домостроения и инфраструктура.- Наши призывы как можно более оперативно согласовать на Минской площадке новый пакет мер по контролю перемирия Киев методично срывает и тем самым только усугубляя эскалацию, - отмечают руководители делегаций ДНР И ЛНР.НАГЛАЯ И НЕПРИКРЫТАЯ ЛОЖЬПереговорный процесс блокируется и находится сейчас в глубочайшей стагнации. Украина все еще даже не подтвердила свою приверженность Комплексу мер, хотя республики настаивают на этом очевидно необходимом шаге с июля прошлого года, когда украинский парламент принял очередной нормативный правовой акт, прямо противоречащий Минским соглашениям.- В таких условиях рассказы Владимира Зеленского о том, что Украина якобы выполнила все договоренности, достигнутые на саммите в декабре 2019 года, - это откровенная, наглая и неприкрытая ложь, да еще и озвучиваемая лично украинским президентом в разговоре с одним из лидеров стран «нормандской четверки», - заявили Никонорова и Дейнего.Напомним, что в июне 2019 года представители ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли передали Виктору Медведчуку четырех украинских граждан, удерживавшихся в республиках в связи с конфликтом в Донбассе. А последний обмен удерживаемыми лицами между республиками и Украиной прошел 29 декабря 2019 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбмен пленными между Донбассом и Украиной - 2019: полный фоторепортаж29 декабря состоялся долгожданный обмен пленными между Донбассом и Украиной – 2019 (подробнее)