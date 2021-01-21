Доверия не оправдала: Сиделка украла 96 тысяч рублей у жителей Макеевки

О краже в полицию сообщила дочь обворованных макеевчан. Фото: МВД ДНР

62-летнюю пенсионерку могут осудить на пять лет лишения свободы за кражу 96 тысяч рублей у пожилых жителей Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В Горняцком районе Макеевки оперативники уличили в краже денег сиделку. В районный отдел полиции обратилась местная жительница, которая заявила, что из дома ее пожилых родителей пропали сбережения в сумме 96 тысяч рублей, – сказано в сообщении.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 62-летнюю пенсионерку и доставили ее в отдел полиции для дачи показаний. Там выяснилось, что женщина на протяжении трех лет была вхожа в дом потерпевших, и они не ожидали подвоха от помощницы. Воспользовавшись доверием пожилых людей, сиделка украла у них сначала 10 тысяч рублей. Макеевчане не заметили кражу. Тогда помощница похитила 46 тысяч рублей, а затем еще 40 тысяч.

За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР), воровке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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