Сотрудники полиции Горловки задержали сиделку по подозрению в хищении крупной суммы денег у слепого 84-летнего пенсионера, за которым она должна была ухаживать. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Горловского ГУ МВД ДНР.Выяснилось, что дочь пенсионера наняла сиделку, оставив ей 60 тысяч рублей на расходы. Но помощница решила присвоить эти деньги. А заодно обыскала квартиру.- Пользуясь слепотой опекаемого, женщина обыскала всю квартиру и нашла еще 130 тысяч рублей и 2 тысячи гривен, принадлежащих дочери пенсионера, - сказала следователь Центрально-Городского райотдела полиции Горловки Юлия Бортко. - Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Донбасс снова в огнеНеужели украинская армия готовится к наступлению (подробнее)