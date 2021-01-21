Сегодня в Донецке ограничат движение трамваев по маршруту № 1

Трамваи по маршруту № 1 будут временно ходить по укороченной схеме «ДМЗ — улица Экономическая» Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 21 января, в Донецке временно изменят схему движения трамваев по маршруту № 1. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

С 11:00 до 15:00 движение трамваев по маршруту № 1 будет осуществляться по укороченной схеме «ДМЗ — улица Экономическая». Это связано с ремонтом на участке контактной сети от улицы Экономическая до железнодорожного вокзала. Дончан и гостей столицы просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Отметим, что 20 января в Донецке из-за обрывов контактных проводов временно приостанавливалось движение трамваев по маршрутам №№ 10, 15, 8, 16 и троллейбусов № 7. Также в связи с отключением электроэнергии на подстанции было приостановлено движение трамваев № 1 до улицы Экономической и троллейбусов № 2 – до городской больницы № 20.

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