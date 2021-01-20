В Донецке горело общежитие электрометаллургического техникума

Причина пожара устанавливается. Фото: МЧС ДНР

Утром 20 января в здании общежития Донецкого электрометаллургического техникума произошел пожар. В это время внутри находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

В ходе спасательной операции из здания вывели пять человек. В ведомстве отмечают, что работала группа газозащитной службы в зоне задымления.

— На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Звеньями газодымозащитной службы из зоны задымления на свежий воздух было эвакуировано 5 человек, которых передали работникам скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от МЧС были задействованы девять единиц основной и специальной техники, а также 40 человек из личного состава. На данный момент причина пожара устанавливается.

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