Работники Старобешевской теплоэлектростанции перешли на усиленный режим работы из-за сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.- В связи с резким ухудшением погоды - снижением температуры воздуха до -20 градусов, прогнозируемыми снегопадами и ветром - на обособленном подразделении «Старобешевская ТЭС» РП «Энергия Донбасса» ввели график круглосуточных дежурств, - говорится в сообщении.Сейчас сотрудники станции осматривают рабочее оборудование и следят за температурой в производственных помещениях. На теплоэлектростанции также усилили состав дежурных смен.В таком режиме Старобешевская ТЭС будет работать до особого распоряжения.Напомним, сильные морозы на территории ДНР наблюдаются с 17 января. Ночью температура воздуха в Республике местами достигает -15 градусов, ожидается похолодание до -20.Читайте такжеНастоящая зима в Донецке прибавила коммунальщикам работыЗа ночь в столице выпало больше 15 сантиметров снега (подробнее)