Родион Мирошник: Вакцина должна поступить до конца января несколькими партиями

Медучреждения Республик готовы к началу вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца января Россия может поставить в Республики Донбасса вакцину от коронавируса несколькими партиями. При этом в ЛНР будет доставлено около 65 тысяч доз препарата, а в ДНР – 80 тысяч. Об этом сообщил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

— Медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной. В ЛНР и в ДНР полностью отработаны «дорожные карты» по началу вакцинации населения российской вакциной Sputnik V. Проверены и сертифицированы прививочные кабинеты, — отметил Мирошник.

По словам Мирошника, вакцины в количестве 65 и 80 доз для Республик достаточно для вакцинации. Это значит, что график последующих доставок будет согласовываться ведомствами в рабочем порядке.

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