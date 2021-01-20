Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 января 2021 года: В Республике ожидают начала вакцинации

Минздрав продолжает напоминать о важности ношения маски в местах большого скопления людей Фото: Алена МАРТЫНОВА

По результатам 513 исследований, сделанных медиками 19 января, в ДНР выявлено еще 255 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у пяти пациентов этот диагноз был поставлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, на данный момент в ДНР было выявлено 18 379 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. Из них на лечении находится 6485 пациентов, выписаны 10258 человек, летальных случаев – 1626.

Тем временем в ДНР ожидают начала вакцинации от коронавируса. Минздрав опубликовал список пунктов, где будут делать прививки. Они организованы при медучреждениях Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Шахтерска, Тореза, Новоазовского и Амвросиевского районов.

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