В Донецком институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака (ИНВХ) спасли 63-летнюю женщину с поражением легких большой площади. Об «Комсомолке» сообщил руководитель ИНВХ, профессор, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь.- Вытащили с того света 63-летнюю учительницу русского языка и литературы. Она поступила в крайне тяжелом состоянии и сразу же была переведена на искусственную вентиляцию легких. Пациентка с 75 процентами поражения площади дыхательной системы у нас находилась больше месяца, потом долечивалась в терапии, - рассказал Эмиль Яковлевич.Каск стало известно «КП», учительница уже вышла на работу, ее с радостью встречали ученики. На сегодня в ДНР на лечении от COVID-19 находятся 6197 пациентов, выписаны - 10 124 человека, умерли - 1584.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 января 2021 года: лечение от Covid-19 проходят 6 197 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 18 января 2021 года (подробнее)