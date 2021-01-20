Коронавирус в ЛНР: Почти две тысячи жителей побороли болезнь

Медики рекомендуют носить защитную маску в местах большого скопления людей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирус в ЛНР за прошедшие сутки выявили еще у 24 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

— Всего по состоянию на 09.00 20 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2415, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки было выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус - 23 человека. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Республике болезнь побороли 1956 жителей. Летальных случаев за все время – 206.

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